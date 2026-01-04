Çorumlu gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Hamiyet Özdemir'in yaşamını yitirdi.
Ahmet Özdemir’in eşi, Nimet Özdemir, Sema Akbel Özdemir ve Cüneyt Özdemir’in anneleri, Erhan Akbel ve Zeynep İnanoğlu Özdemir’in kayınvalideleri Hamiyet Özdemir’in cenazesi öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlıkta defnedildi.
Cenazeye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Fatih Battar