Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

111 yıl önce, 22 Aralık 1914 tarihinde gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı Türk tarihinin çok önemli sayfalarından biri olduğunu belirten Muharrem Gül, Sarıkamış şehitlerini saygı ve rahmetle yâd ettiğini söyledi.

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Üstün bir cesaret örneği sergileyerek Sarıkamış’taki olumsuz şartlara rağmen tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız, yüce milletimizin gönlünde hak ettikleri mümtaz yeri almışlardır. Kahramanlarımızı unutmadık, unutmayacağız.

Bugün bizler, o isimsiz kahramanların bedelini canlarıyla ödeyerek bize emanet ettikleri bu vatanda, tüm mazlum ve mağdurların umudu olmaya devam ediyoruz. Her biri ayrı birer destan olan kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, bu toprakları iyiliğin ve doğruluğun yurdu yapmaya ve her türlü karanlık güçten gelecek işgal, tehdit ve menfi girişime karşı canımız pahasına muhafaza etmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Sarıkamış’taki şehitlerimiz başta olmak üzere, gönül coğrafyamızın her bir karışında şehadet mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”