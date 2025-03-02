AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tayyip Emin Şener ve Gençler ile bir araya geldi. Buluşmada, gençlerin ülkenin geleceğinde oynayacağı rol vurgulandı.

Milletvekili Ahlatcı, gençlerin hayalleri, enerjileri ve umutlarıyla Türkiye’nin geleceğini şekilleneceğini belirterek, “Gençlerimiz, ülkemizin geleceğidir. Onlar, hayalleri, enerjileri ve umutlarıyla geleceğimizi şekillendirecek olanlardır. Yürüdüğümüz yol bir olsun gençler” dedi.

Ahlatcı, gençlere her zaman güvenip destekleyeceklerini belirterek, “Unutmayın hayallerimiz var, en önemlisi sizlere daima güvenen ve destekleyen Abiniz Yusuf Ahlatcı var. Biz sizlerleyiz, daima yanınızdayız” diye konuştu.

Ahlatcı, ülkenin geleceği için gençlerin büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.