AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av Yusuf Ahlatcı “ Ramazan-ı Şerif“ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av Yusuf Ahlatcı “Dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini uhdesinde barındıran, On Bir Ayın Sultanı olan bir Ramazan Ayına daha ulaşmış bulunmanın engin huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Ramazan-ı Şerif, insanlığı zulmetten aydınlığa kavuşturan kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, sabrın ve şükrün en güzel şekilde öğrenilip tatbik edildiği rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Ramazan’ın bereketinin tüm insanlığın üzerine olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av Yusuf Ahlatcı “Bu gece ilk sahuruna kalkacağımız, yarın ilk orucunu tutacağımız, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah’tan dua ve niyaz ediyorum. Tevazuyu, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakârlığı, başkasını kendine tercih etmeyi, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşerilerim olmak üzere, aziz Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerifini kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.