Sakaryaspor’da dördüncü teknik adam İlker Püren oldu.

Mustafa Dalcı ile bir hafta sonunda yolları ayıran Sakaryaspor bir saat sonra ise İlker Püren ile anlaştı.

Sezona Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor daha sonra Mesut Bakkal ile anlaştı. Önceki hafta evinde Manisa FK’ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Mesut Bakkal ile yolları ayıran Sakaryaspor aynı hafta Adana Demirspor’dan ayrılan Mustafa Dalcı ile anlaştı.

Yeşil siyahlı kulüp Dalcı ile Amedspor deplasmanından 2-2 berabere bittikten sonra Çorum FK hazırlıklarını Dalcı yönetiminde yaptı.

Perşembe akşam saatlerinde Dalca ile Başkan Cumhur Genç arasında transferde yaşanan görüş ayrılığı nedeni ile ayrılık kararı alındı.

Sakaryaspor yönetimi bu ayrılık kararın ardından bir saat içinde önceki sezonda takımda iki ay gibi kısa bir süre görev yapan İlker Püren ile anlaştı. Yeşil siyahlı takım bugünki Çorum FK maçına İlker Püren yönetiminde çıkacak.