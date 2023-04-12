Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, Millet İttifakı’nda partilerine haksızlık yapıldığını dile getirdi.

Millet İttifakı’nın milletvekilliği listelerinde Demokrat Parti’ye yeterince kontenjan verilmediği için sitem eden fakat yine de Millet İttifakı’nın arkasında duran İl Başkanı Damar, “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı da Meclis'te Demokrat Parti paydaşlarıyla çoğunluğu alacaktır. Sözümüz var; bu ülke adalet, demokrasi, barış, sevgi ve hoşgörünün olduğu, kardeşliğin kol gezdiği bir Türkiye olacaktır.” dedi.

Damar, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi: “7 Ocak 1946'da kurulan, kurulduğu yıl yapılan seçimlerde azınlıkta kalıp 4 yıl sonra yapılan seçimlerde (14 Mayıs 1950) 27 yıllık tek parti dönemini sona erdiren Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950’den 2000’li yıllara kadar çeşitli isimlerde Türk siyasetinde ilkleri başarmış ve siyasete yön vererek Türkiye'nin her karış toprağında ayak basmadık yer bırakmamıştır. 2000'den sonra gelen kendini pazarlamak, mevki, makam peşinde olan idareciler partiyi bitirmişler. 6 Mayıs 2012'de görevi devralan Gültekin Uysal, etrafındaki arkadaşları ve yöneticiler, kendi özverili çalışmalarıyla 14 Mayıs 2023 seçimlerine taşımışlar.

Millet İttifakı’na katılıp halkın, ülkenin yeniden demokrasiye, hukuka, adalete, halkın barış ve birlikteliği için dimdik ayakta durmuş, adeta Millet İttifakı’nın kalesi olmuş ve hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığında Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını zikreden ilk lider olmuştur. Niçin olmuştur? Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bunalım, adaletin yok olması, ötekileştirmenin, ayrıştırmanın hat safhaya ulaştığı, göçmenlerin yolgeçen hanı olduğu bir ülke durumuna geldiği, akşam yatıp sabah kanun değiştiği yani bir derebeylik ülkesi durumuna gelen vatanımın kurtulması açışından her aşamada ittifakın arkasında dimdik durmuştur. Çünkü Demokrat Parti ülke zor duruma düştüğü zaman sorumluluktan kaçmaz, malıyla, canıyla taşın altına elini koyar, yıllardır olduğu gibi. Yalancıktan vatanı sahiplenenler gibi değil, Menderes gibi.

Millet İttifakı’nda Demokrat Parti'ye haksızlık yapılmış mıdır? Evet yapılmıştır. Tüm kamuoyunun bildiği gibi. Ama bizim milletimize sözümüz var. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı da Meclis'te Demokrat Parti paydaşlarıyla çoğunluğu alacaktır. Sözümüz var; bu ülke adalet, demokrasi, barış, sevgi ve hoşgörünün olduğu, kardeşliğin kol gezdiği bir Türkiye olacaktır.”