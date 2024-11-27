Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" gönüllüleri Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında, toplumsal ve bireysel dayanışmaya katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gönüllü gençler Çorum’a geldi.

10 gün süre ile çeşitli aktiviteler gerçekleştirecek olan 46 Damla Gönüllüsü beraberlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ile birlikte Vali Ali Çalgan’a ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdiler.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu projede yer alarak büyük bir sosyal sorumluluk örneği gösteren gençleri Çorum’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çalgan, Damla Gönüllüsü gençleri tebrik ederek, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.