Ulukavak Mahallesi'nde bulunan Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına büyük bir özenle hazırlanıyor.

Köklü bir eğitim kurumu olarak, bu yıl da öğrencilerini en iyi şekilde ağırlamaya kararlı olan okulun yeni atanan yönetimi 2024-2025 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecanla başlayarak, öğrencilere en kaliteli eğitimi sunma konusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak detaylı bir temizlik ve bakım çalışması yapılarak sınıflar, ortak kullanım alanları ve okul bahçesi elden geçirilip yeni döneme hazır hale getirildi.

Danişmend Gazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü görevine yeni başlayan Ramazan Akkaya, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için her detayın titizlikle düşünüldüğünü vurguladı.

Yeni eğitim-öğretim yılına dair heyecanını dile getiren Akkaya, "Göreve yeni başlamış olsak da öncelikli hedefimiz, öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim sunmak” dedi.

Velilere gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür eden Akkaya, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal açıdan gelişimini sağlamak için hazır olduklarını belirterek, tüm öğrencileri dört gözle beklediklerini ifade etti.