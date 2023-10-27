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Avukat Teoman Şahin futbol sahalarının yıkımı aleyhine açtıkları davayı kazandıklarını ancak sahaların yıkıldığını söyledi.

Amatör maçların oynandığı 1 ve 2 nolu sahalar, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve Güreş Eğitim Merkezinin bulunduğu alana Millet Bahçesi yapılmasını Avukat Teoman Şahin yargıya taşımıştı. Çorum İdare Mahkemesi’nin Durdurma kararı verildiğini belirten Şahin bu karara rağmen seyirci kalınmış ve yıkımın yapıldığını belirterek ‘Sonradan verilen yürütmeyi durdurma kararı da uygulanmamış ve şikayet ettiğimiz savcılıkta bu konuda başkan hakkında işlem yapmayarak yolu açmıştı.

Bu davaya yaptığımız itiraz Çorum İdare Mahkemesi kararını verdi ve Belediye’nin yaptığı imar değişikliğinin işlemlerinin hukuksuz ve haksıl olduğu nedeni ile işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme gerekçeli kararında ‘sportif kullanımların öncekine göre zayıf kaldığı, stadyum ve açık spor sahalarının kaldırılarak basketbol potası, tenis kortu, bisiklet ve kaykay pisti gibi daha çok bireysel ve kollektif uyumu zayıf spor dallarına göreşekillendirildiği görülmektedir. Bu bakımdan plan değişikliği ile ortadan kaldırılan ve Çorum Kentine hitap eden bölgesel spor alanı daha çok açık alan rekreasyonlarının gerçekleşeceği bir mekana dönüştürülmüştür. Kent bölgeleri olarak bakıldığında da dava konusu alanın Samsun Bulvarına göre karşısında gerçekleşmiş büyük bir park alanı mevcut olup, dava konusu alandaki bir önceki kullanımların bu park alanı ile bütünleşik olduğu ve birbirini tamamladığı da değerlendirilebilir. Dolayısı ile dava konusu plan değişikliği ile alana tanımlanan Millet Bahçesi yapım gerekçesi karşılanamamıştır’ dedi.