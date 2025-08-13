Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, merkeze bağlı Tarhan Köyü'nde başlayan bir dayanışma hikayesinin dışarıdan gelen provokasyonlarla gölgelenmeye çalışıldığını söyledi.

Merkez Tarhan Köyü'nde yaşanan ‘Cemevi'nde Ezan Okutulması’ olayı ile ilgili açıklama yapan İsmail Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Merkez Tarhan Köyü’nde cami çatısının çökmesiyle başlayan bir dayanışma hikayesi, ne yazık ki dışarıdan gelen provokasyonlarla gölgelenmeye çalışıldı. Köy muhtarı ve ihtiyar heyetinin aldığı yapıcı karar, köy halkı arasında takdirle karşılanırken, seküler ve dışarıdan fonlanan çevrelerin hedefi haline geldi.

Bu karar, bizzat Alevi vatandaşlarımızdan oluşan köy muhtarı ve ihtiyar heyeti tarafından alınmıştır. Bu, bir inanç çatışması değil, bir ihtiyaç meselesidir. Dahası, bu uygulama köyümüz için bir ilk değildir; daha önceki yıllarda da cemevi hoparlöründen ezan okunarak bu tür geçici sorunlar aşılmıştır. Köy halkının bu karardan rahatsız olmaması da, yerel dayanışmanın en somut kanıtıdır.

Bu yapıcı çözüme karşı çıkanlar, ezandan rahatsız olanlar ne yazık ki köyümüzdeki barış ve huzur ortamını anlamayan, sosyal medya üzerinden kışkırtma peşinde olan kesimlerdir.

Valiliğin, tamamen çözüm odaklı ve yerel dinamiklere dayalı bu karara müdahale ederek hoparlörü söktürmesi ve köy yöneticileri hakkında soruşturma başlatması bizleri derinden üzmüştür. Bu müdahale, ne yazık ki çözüm yerine sorunu büyütmüştür. Valilikten soruşturmanın derhal durdurulmasını ve hoparlörü sökme yerine caminin çöken çatısını onartarak camiyi ibadete açmasını bekliyoruz.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki, bu durumdan rahatsız olanlar Alevi kardeşlerimiz değil, toplumsal barışımızı hedef alan provokatörlerdir. 1980 darbesi öncesinde yaşananlar hala hafızalarımızda tazeliğini korurken bu tür provokatif yaklaşımlara itibar etmeden, tarihten ders alarak, aklıselimle hareket etmeye ve birliğimizi korumaya davet ediyoruz.

Tarihte ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş anlaşmasının yapıldığı bu topraklarda dayatmaya, ayrıştırmaya yer yoktur. Bu topraklarda ve bu toprağın insanlarında birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu vardır. Bu ülkenin ve insanının hamurunda var olan bu kardeşliği ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Ne kadar akıllıca sergilenirse sergilensin hiçbir kirli oyun, ne kadar zekice planlanırsa planlansın hiçbir kirli tezgah, birlikte oluşturdukları desende birlikte yaşamış bu milleti ayrıştıramaz, ayrıştıramayacak.”