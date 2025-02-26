Vergi Haftası kutlama programı kapsamında İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, beraberindeki bir heyetle ziyaretlerde bulundu.
İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer, beraberindeki heyetle birlikte 36. Vergi Haftası kapsamında Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran’ı ziyaret etti.
Erkan Ciğer ziyaretlerde çiçek takdim ederken, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Başkan Aşgın ile SMMMO Başkanı Baran, İl Defterdar Vekili Erkan Ciğer ile beraberindeki heyete teşekkür ettiler.
Editör: Çorum Hakimiyet