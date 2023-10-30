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Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammet Fettahoğlu, Manisa maçından sonra sosyal medyada yapılan oyuncu değişiklikleri konusunda kamuoyuna bilgilendirmek amacı ile bir açıklama yaptı.

Fettahoğlu, maç içerisinde gelişen durumlar nedeni ile değişikliklerin büyük bölümünün mecburiyetten dolayı yapıldığını belirterek; ‘Thomas’ın tendon bölgesindeki ödem nedeni ile ağrısı olduğu için maç kadrosunda yer almadı.

Maça ilk 11'de başlayan Kerem Kalafat’ın sarı kartı ve oynadığı bölge riskli olduğu için kırmızı kart görmemesi için oyundan alındı. O bölgedeki diğer futbolcumuz Sadık Arda sakatlığı nedeni ile kadroda uzun süredir olmadığı için Atakan Cangöz’ü bu mevkiye aldık. Bu futbolcumuzunda sakatlanarak oyundan çıkması üzerine kulübede kendisi ile görüşülerek sağ bek oynayabileceğini söylemesi ile oyuna girdi.

Ahmet Sağat uzun süredir maç oynamadığı için fiziksel olarak eksiklikler yaşaması normal bu nedenle oyundan çıkarıldı. Gökhan Karadeniz geçen haftalarda omzu çıktı kısa sürede geride döndü ancak aldığı darbeden dolayı riske edilmemek için oyundan alındı.

Kadromuzdaki sakat futbolculardan Berkay Can haftaya takıma katılacak Arda Yılmaztürk ise bu hafta takıma katılacak. Thomas Verheydt’in bu hafta sonu Keçiörengücü maçına kadar durumu kontrol edilecek’ dedi.