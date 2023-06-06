Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, yeni görevini devralarak bakanlık yatırımlarıyla ilgili ilk hedeflerini açıkladı.

YOZGAT HAVALİMANI BU YIL HİZMETE AÇILACAK

Yeni havalimanı ve mevcut havalimanlarının genişletilmesi projelerine toplamda 3,2 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörülürken, havalimanı sayısı 61'e çıkacak.

Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı en yakın sürede tamamlanacak, yapımına başlanan Bayburt Gümüşhane Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da bu yıl içerisinde hizmete açılacak.

Hedefler doğrultusunda, uluslararası standartlarda, kaliteli, etkin, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknolojiye sahip altyapı ve sistemlerle nitelikli insan gücüne dayalı, sivil havacılığın sürdürülebilir gelişimine hizmet eden, tüm paydaşlara açık ve küresel ölçekte rekabet gücüne sahip havacılık sektörü dünya lideri haline getirilecek.

TÜRKİYE, DEMİRYOLLARI YATIRIMLARI İLE LOJİSTİK ÜS OLACAK

Türkiye’yi lojistik üs yapma hedefi doğrultusunda demir yollarının 2023'te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60'lara ulaştırılacak.

Hızla devam edecek demir yolu yatırımları kapsamında 4 bin 244 kilometre hızlı tren hattı ve 545 kilometre konvansiyonel tren hattı inşası gerçekleştirilecek.

Türkiye Yüzyılı için 2028’e kadar İzmir-Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana-Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla-Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana-Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy-Kayseri, Bursa-Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı-Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, Çetinkaya-Malatya, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice-Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir-Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek.

AA