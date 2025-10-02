Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran İl Temsilcileri ile yeni sezon değerlendirme toplantısı yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Spor Hizmetleri Feyyaz Velidedeoğlu ile ilimize yeni atanan Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Gürsel Gürbüz ve branşların İl Temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran yönetimindeki toplantıda 2024-25 sezonunda yapılan il içi ve il dışı faaliyetleri ile sportif faaliyetler değerlendirildi. Bu faaliyetlerle ilgili olarak eksikleri ve yapılması gerekenler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Daha sonra 25-26 sezonunda il içinde yapılacak müsabakalar organizeler ve ilimize daha fazla organize almak için yapılması gereken çalışmalar ile düzenlenecek turnuvalarla ilgili görüş alış verişinde bulunulan toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tüm İl Temsilcilerinden ilimizi daha fazla organize almak için gerekli çalışmaları yapmalarını istedi. Demirkıran sportif alandaki başarıların her yıl artarak devam etmesinin branşların ilimizde gelişimi adına son derece önemli olduğunu belirterek İl Temsilcilerinden antrenörlerle birlikte organize bir şekilde daha aktif çalışma istedi.