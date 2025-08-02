Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ve Çorum Belediyesi Spor ve Gençlik Müdürü Nadir Solak, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ile birlikte yağlı güreşcilerin antrenmanını ziyaret ettiler.

Nazmi Avluca sahası yanındaki yeni yapılan karakucak güreş alanında antrenman yapan pehlivanları ziyaret eden Demirkıran ve Solak minik ve büyük pehlivanlar ile sohbet ettiler çalışma sahasının eksikleri hakkında bilgiler aldılar.

Eski bir güreşci olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ziyaret sırasında minik pehlivanlara tavsiyelerde bulundu ve onlara uygulamalı olarak ders verdi. Demirkıran ve Solak pehlivanlara katılacakları güreşlerde başarılar diledi.