Paletli Yüzme Kulüplerarası açık yaş Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Çorumlu iki sporcu dört altın iki gümüş ve üç bronz madalya kazandılar.

14-18 Mayıs tarihleri arasında Edirne’de yapılan Paletli Yüzme Kulüpler arası Açık Yaş Türkiye Şampiyonasında 19 spor kulübünden 100 kadın 77 erkek toplam 177 sporcu mücadele etti.

Çorum Ataspor kulübünden Deniz Ece Dugan kürsüye ambargo koydu. Dugan şampiyonada 50 metre çift palet, 100 metre çift palet, 200 metre çift palet kategorilerinde altın madalya kazanırken 400 metre çift palet ve 50 metre sırtüstünde ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu ve milli takıma gitmeye hak kazandı.

Çorum Atletik Performansspor kulübünden Asya Akoğlu ise 500 metre çift palet, 50 metre sırt üstü ve 100 metre sırt üstü kategorilerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve Teknik Kurul Üyesi Taner Karabacak, Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde elde edilen bu başarıların yeni sporcular yetiştirmek adına son derece önemli olduğunu belirterek hedeflerinin milli takımlara sporcu göndererek uluslararası şampiyonalarda başarılar elde etmek olduğunu söyledi.