DenizBank’ın 6 yıldır faaliyet gösterdiği Mecitözü şubesi Çorum merkezde Gazi Caddesi'ne taşındı.

Denizbank, bugün itibariyle Çorum halkının hizmetine girdi.

DenizBank Gazi Caddesi Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman, “Müşterilerimize daha yakın olmayı ve daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyerek, bankamızı Çorum merkezinde bulunan Gazi Caddesi şubesine taşımaya karar verilmiştir. Bu kararla, müşterilerimize bankacılık alanında en üst düzeyde hizmet sunmak için ekibim ve ben hazırız. Tarım bankacılığındaki uzman kadromuz, KOBİ bankacılığındaki faaliyetlerimiz ve yatırım ile bireysel bankacılıktaki tecrübelerimizle yeni açtığımız şubemizde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Üreten çiftçilerin yanında olduklarını ve onlara profesyonel tarım yapmaları konusunda her zaman destekte bulunduklarını kaydeden Recep Hilmi Kahraman, “KOBİ bankacılığında ihracatçı firmalardan küçük esnafa kadar finansal anlamda her türlü desteği sunacağımızı, bireysel bankacılıkta ise yatırım ve emekli bankacılığı alanında üstün hizmet sunmaya her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.