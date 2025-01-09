Sungurlu Belediyespor’un şampiyonluk kupası Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Muhsin Dere’ye verildi.

2. Amatör Küme’de namağlup ve kayıpsız olarak şampiyonluğu kazanarak 1. Amatör Küme’ye yükselen Sungurlu Belediyespor Teknik Direktörü Kıvanç Kava tarafından Muhsin Dere’ye teslim etti.

Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Hamdi Özsaray, Teknik Direktör Kıvanç Kaya antrenör Huzeyfe Tolga Bulut futbolcular Samet Karaca, Fatih Torman, Ali Baran Görgün ile birlikte Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Teknik Direktör Kıvanç Kaya 2. Amatör Küme’de oynadıkları 14 maçı da kazanarak kayıpsız ve namağlup olarak kazandıkları şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye teslim etti ve takım olarak verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kulüp Başkanı, Teknik Heyet ve futbolcuları kazandıkları şampiyonluktan dolayı tebrik etti. Dere, Sungurlu Belediyespor’un hedefi üst ligler olduğunu bunu göreve geldikleri günden itibaren söylediklerini belirterek artı yeni hedefin 1. Amatör Küme Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Muhsin Dere, kulüp olarak ilk hedeflerine ulaştıklarını şimdiki hedeflerinin ise 1. Amatör Küme’de şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Dere ‘Biz şimdi beklemeye geçiyoruz. Takip edeceğiz ve bize uygun isimleri takibe alarak önümüzdeki sezon yeni hedefe ulaştıracak güçlü bir kadro kuracağız. Bu konudaki çalışmalar ara vermeden devam etmeliyiz’ dedi.

Dere daha sonra kazanılan şampiyonluk kupasını makam odasına yerleştirdi.