Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi Kariyer Günlerinin konuğu okuldan mezun olan Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurulu üyesi Ahmet Aksu oldu.

Okul yönetimi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günleri’nin konuğu olan BDDK Kurulu üyesi Ahmet Aksu okulda gençlerle bir araya gelerek çok önemli tavsiyelerde ve nasihatlarda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü, İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Okul Müdürü Salih Tuncay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Kariyer Günlerinde Ahmet Aksu öğrencilere hayat hikayesi hakkında bilgiler verdi. Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ankara’da Üniversitesi hayatının ardından çok çalışıp bir çok kurumda görev yaptığını ve tırnakları ile bu yerlere geldiğini belirterek tüm öğrencilerinden çalışmalarını istedi.

Aksu, Türk gençliğine güvenlerinin tam olduğunu onların çok çalışarak ülkemizi çok daha iyi yerlere getireceklerine inandığını belirterek ‘Siz öğrenci kardeşlerimden isteğim hangi alanda kendilerine inanıyor ve güveniyorlarla o alanda yoğunlaşın ve çalışın çalışın bir daha çalışın. Öğretmenlerinizi iyi dinleyin ve ülkemizin geleceğinde sizlerde söz sahabi olacaksınız’ dedi.

Konuşmanın ardından çekilen kura ile numarası çıkan on öğrenciye milli takım forması hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Oul İdaresi Kariyer Günlerine katılımları nedeni ile Ahmet Aksu’ya teşekkür etti.