Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Derinçay’daki kirliliği Meclis gündemine taşıdı.

Derinçay’ın zehir saçtığını ifade eden Mehmet Tahtasız, yerinden söz alarak yaptığı 1 dakikalık konuşmada şunları söyledi:

“Alaca Çayı'yla Çorum'da birleşerek önce Yeşilırmak'a, oradan Karadeniz'e akan Derinçayımız 90'lı yıllarda balık tutulabilen ve tarım sulaması yapılan bir nehirken şu anda maalesef Derinçay yirmi yıldır zehir saçıyor, kanser saçıyor. Buranın tek sorumlusu Çorum Belediyemizin yıllardır yenilememiş olduğu arıtma tesisinin bu dereyi kirletmesi ve Çorum Organize Sanayisi'nde arıtma tesisi olmayışından dolayı Derinçay yıllardır bütün köylerimizin tarımsal sulamasında zehir saçıyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü, Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı ve en önemlisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göreve çağırıyorum. Bir an önce bu Derinçay'ı kirletenler hesap vermeli ve Derinçayımız tekrar eski yıllarına, günlerine dönmelidir.”