Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü nedeniyle yaptığı açıklamada toprağımızı işgal etmek isteyenlere karşı gösterdiğimiz destansı direniş ve mücadele ruhunun, tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.

“Bugün, tarihimizin en kahramanlık dolu sayfalarından biri olan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü büyük bir gurur ve minnetle kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz” diyerek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan toprağı uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Çanakkale Savaşının, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönemeçlerinden birisi olduğunu kaydeden Afacan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Toprağımızı işgal etmek isteyenlere karşı gösterdiğimiz destansı direniş ve mücadele ruhu, tüm dünyaya örnek olmuş, 'Çanakkale Geçilmez' ilkesi kalıcı bir zaferin simgesi haline gelmiştir. Bugün, bu kutsal topraklarda yatan kahraman şehitlerimizi ve bizlere bu toprakları vatan kılan gazilerimizi bir kez daha anıyor, onların emanet ettiği bu aziz vatanı korumak için her daim mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Eczacılar olarak, vatan sevgisinin ve milletimizin birlik beraberliğinin önemini bilerek, ülkemizin refahı ve huzuru için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, Vatan toprağı için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle fedakar gazilerimizi saygıyla anıyoruz.” (Haber Merkezi)