Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir başkanlığında, ilçe ziraat odası başkanları ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’ın katılımıyla aylık il koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda tarımsal üretimde yaşanan güncel gelişmeler, çiftçilerin talep ve sorunları, destekleme modelleri, kuraklık ve verim durumuna ilişkin başlıklar ele alındı.

İlçe temsilcileri bölgelerindeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aktarırken, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, bakanlığın güncel projeleri ve çiftçilere yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üreticilerin sorunlarına ortak akılla çözüm üretmenin önemine dikkat çekti.

Aylık olarak düzenlenen koordinasyon toplantılarının, Çorum tarımı için yol haritası niteliği taşıdığı ifade edildi.

