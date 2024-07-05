İskilip'e bağlı Sorkun Köyün'de babası ile birlikte ormanda ağaç kesimine giden 19 yaşındaki Burak Dalkılıç, devrilen ağacın altında kaldı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı halde babası tarafından İskilip İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ACI HABER ÜZDÜ
Acil müdahaleye alınan Dalkılıç, kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz genç Sorkun Köyünde toprağa verildi.
Editör: Çorum Hakimiyet