Amedspor Diagne’de mutlu sona ulaştı. Sağlık kontrolünden geçen Diagde Diyarbakır’da iki yıllık sözleşmeye imza attı. Stadyum Yolu üzerinde bulunan AmedStore’da gerçekleştirilen imza töreni, hem taraftarların hem de kentin futbol sevdalılarının yoğun ilgisiyle adeta bir şölene dönüştü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren AmedStore önünde toplanan yüzlerce taraftar, ellerinde Amedspor bayraklarıyla ve tezahüratlarla yeni golcülerini bekledi. Özellikle genç taraftarlar, Diagne’nin gelişiyle mağaza önünde davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi, meşaleler yakıldı.

Diagne’nin transfer süreci sadece imza günüyle sınırlı kalmadı. Birkaç gün önce İstanbul’da sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, dün akşam Diyarbakır’a iniş yaptığı anda havalimanında yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Dün akşam yaşanan coşku bugün AmedStore’da da devam etti.

“Ait olduğum yerdeyim”

İmza töreninde Amedspor Kulüp Başkanı Burç Baysal, yöneticiler ve teknik heyet de hazır bulundu. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Diagne, imza attıktan sonra Amedspor formasıyla taraftarı selamladı. Senegalli golcü, törende yaptığı konuşmada hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu:

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Amedspor’un hedeflerine ulaşması için tüm gücümle çalışacağım. Bu takımı Süper Lig’e taşımak istiyorum. Bu sezon en az 25 gol atmayı hedefliyorum” diyen Diagne, Amedspor’un transfer duyurusunda yer alan cümleye atıfta bulunarak “Ait olduğum yerdeyim” sözleriyle taraftarı selamladı.

Bu sözler, törende bulunan taraftarlar arasında büyük alkış aldı. “Süper Lig Amed’in hakkı” sloganları uzun süre yankılandı.