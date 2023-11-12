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Anadolu Bilişim Buluşmaları kapsamında Dijital Dünyaya Çorum’dan Bakış Etkinliği ile iş ve ekonomi dünyasının tüm paydaşları 16 – 17 – 18 Kasım 2023 tarihlerinde Çorum’da bir araya gelecek.

Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Harput Ajans tarafından düzenlenecek olan “Anadolu Bilişim Buluşmaları & Dijital Dünyaya Çorum’dan Bakış” etkinliği, T.C. Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, T.C. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Hitit Üniversitesi, TÜBİTAK Bilgem katılım, destek ve işbirlikleriyle 16 – 17 – 18 Kasım 2023 tarihlerinde Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

İş dünyasının paydaşlarını medeniyetin başkenti Çorum’da buluşturmaya hazırlanan etkinliğin medya sponsoru ise Branding Türkiye oldu.

Tüm ekosistemi Çorum’da buluşturmak üzere tasarlanan zirvede, alanında uzman isimler ve akademisyenler konuşma yapacak.

Etkinliğin odağında dijitalleşme, kurumsallaşma, markalaşma olurken etkinlikte ayrıca sanayi – üniversite iş birliği ve yeni nesil teknolojilerin iş yaşamına entegrasyonu gibi konulardan da bahsedilecek. (Haber Merkezi)