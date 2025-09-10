Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 2025-2026 Sezonu öncesi ulusal-uluslararası hakem ve gözlemcilere yönelik seminer ve sınav takvimi açıklandı.

Voleybol il temsilcisi Mahmut Uysal’ın yaptığı açıklamaya göre, bilgilendirme semineri ve klasman belirleme sınavları 12-14 Eylül tarihlerinde, Ankara’daki Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilecek.

Söz konusu seminere ve sınava Çorum bölgesi gözlemcilerinden Mahmut Uysal, Turgut Yıldırım ve Hasan Öztürk, ulusal hakemler Hüseyin Kamber, Hasan Olgun, Burak Karaca, Can Acar, Ömer Karabıdak, Eyüp Burak Cerit, Ali Osman Kaya ve Ayşegül İnce katılacak.

Hakemlik kariyerini geçtiğimiz sezon noktalayan Hasan Öztürk’ün yeni sezonda gözlemci olarak görev yapacak olup, naklini Ankara’ya alan Emel Şimşek Ankara bölgesi hakemi olarak müsabakalarda görev yapacak.