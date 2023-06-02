FATİH BATTAR

Çorum 'da dün sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olurken, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Ev ve işyerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler koştu. Çorum'da dün metrekareye 20 kg yağış düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de Çorum için yeni bir yağış uyarısında bulundu.

Dünkü gibi bir yağış beklenmese de vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.