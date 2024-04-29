Amasya’da yapılan Küçük Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Çorum Dinamikspor iki galibiyet ve iki mağlubiyet ile üçüncü olarak tamamladı.

Grupta ilk maçında Tokat Reşadiye Gençlikspor ile karşılayan Çorum Dinamikspor ilk seti almasına karşın sonraki üç seti kaybetti ve ilk maçında 3-0 mağlup oldu.

İkinci maçında Samsun Vezirköprüspor’a 3-0 mağlup olan temsilcimiz Dinamikspor üçüncü maçında Sivasİl Özel İdarespor’u son maçında da Amasya Şehzadeler önünde 3-0 galip gelerek grup maçlarını üçüncü olarak takamladı.

Çorum Dinamikspor kulübü yöneticisi Necati Çamiçi 26-28 Nisan tarihlerinde Amasya’da yapılan grup maçlarında kulübün şehir içi ulaşımı ve üç gün boyunca yemekleri karşılayan Amasya Açı Okulları sahibi Malik Şakalakoğlu’na ve kafile ile yakından ilgilenen kurum personallerine çok teşekkür etti.