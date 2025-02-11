Ahlatcı Çorum FK Coşqun Dineyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Azeri milli takımında da forma giye ülkemize önceki sezon Ümraniyespor ile gelen Diniyev bu sezon başında ise Bahdırmaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ligde bugüne kadar Bandırmaspor ile 20 maça çıkan Diniyev iki sarı bir sarıdan kırmızı kart gördü. Bandırmaspor formasını son olarak önceki hafta Çorum FK’yakarşı giyen Diniyev bu hafta sonu Urfaspor ile oynanan maçta kadroda yer almadı.

Ayrılık dün öğlen saatlerinde önce Bandırmaspor kulübünden yapılan başarı dileği ile başladı ardından da Çorum FK resmi sayfasından Diniyev ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Tecrübeli futbolcunun bugün oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.