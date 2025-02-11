Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonu Ankara’da oynadığı üç maçtan da 1-1 beraberlik ve birer puanla döndü. Kırmızı Siyahlı takım U 14 ve U 15 takımları Keçiörengücü ile U 16 takımı ise Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Pazar günü oynanan ilk maçta Keçiörengücü ile Çorum FK U 14 takımları Mamak Stadyumunda karşılaştı. Maçın başlarında yediği golle 1-0 mağlup duruma düşen Çorum FK 50. dakikada Kaan Yılmaz’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı ve maçta bu skorla tamamlandı. Bu skorla Çorum FK 32 puanla beşinci sıradaki yerini korurken Keçiörengücü ise 26 puana yükseldi.

Bu maçın ardından aynı sahada iki takım U 15 kadroları karşılaştı. Bu maçtada U 14’de olduğu gibi ev sahibi takım öne geçti Çorum FK ise son dakikalarda Ramazan’ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Takımlar bu skorla sahadan ayrılırken Çorum FK 32 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken Keçiörengücü ise 31 puanla altıncı sırada yer aldı.

U 16 Liginde ise Çorum FK ikinci sırada bulunan MKE Ankaragücü karşısında 15. dakikada Şükrü’nün attığı gole engel olamadı ve ev sahibi takım ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda baskıyı artıran Çorum FK U 16 takımı Yiğit Kaya’nın 77. dakikada attığı golle skoru eşitledi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar. Bu sonucun ardından Ankaragücü 23 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Çorum FK ise 17 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.