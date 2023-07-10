YÜKSEL BASAR

Sungurlu ilçesi Arifegazili köyü nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Hüseyin Peşmen Ankara’da araç kullanırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Sincan ilçesinde aracıyla seyir halinde olan Peşmen aniden kalp krizi geçirdi.

Trafikte ilerleyen araç bir süre sonra yoldan çıkarak binaya çarparak durdu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevkedildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede 26 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cenazesi bugün Arifegazili köyü Mezarlığında defnedilecek.

İKİZİ 6 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

4 Eylül 2017 yılında Arifegazili köyünde meydana gelen olayda, Ankara’dan köye bayram tatili için gelen 20 yaşındaki Hasan Peşmen, arkadaşı ile birlikte dolaşırken bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. arkadaşının, 112 acil servisi arayıp yardım istemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Peşmen’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Peşmen, ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.