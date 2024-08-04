Türkiye Diri Fay Haritası güncellenirken, Çorum birinci ve ikinci deprem bölgesinde gösterildi. Ancak Çorum'un yakın komşu illeri Amasya, Kırıkkale, Tokat ve Çankırı riski yüksek olan birinci derece deprem bölgesinde yer alması, Çorum'u da doğrudan etkiliyor.

Türkiye'de deprem riski olan bölgeleri belirten Diri Fay Haritası MTA tarafından güncellendi. Yenilenen haritaya göre yurt genelinde 45 il tehlike riski yüksek kentler arasında bulundu.

3 BÜYÜK FAY ZONU BULUNUYOR

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de aktif halde bulunan üç büyük fay zonu bulunuyor. Bunlar Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları olarak adlandırılıyor. Doğu Anadolu fayı, Ölü Deniz Çatlağı kuzey ucundaki Maraş Üçlü bitişmesi ile Karlıova üçlü bitişmesinde Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor.

DOĞU ANADOLU FAYI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu fayının geçtiği iller şöyle: Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ediyor ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşiyor.

24 İLİN KENT MERKEZİNDEN FAY GEÇİYOR

Türkiye'de aktif bulunan faylardan bazıları doğrudan kent merkezlerinden geçiyor. Buna göre Kuzey Anadolu Fayı ile Ege Bölgesi Graben sistemi üzerinde 6, Doğu Anadolu Fay'ında 4, diğer faylarda da 8 olmak üzere toplamda 24 il şehir merkezinden aktif fay geçiyor.

3 BÜYÜK FAY NEREDEN GEÇİYOR?

Türkiye'nin kuzey kuşağındaki fay sistemi Saros Körfezi'nden başlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın kuzey eteklerinde de faylar uzamaktadır. MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.