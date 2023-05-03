Çorum Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak için alternatif yollar açmaya devam ediyor. Mimar Sinan 9. Cadde’de çalışmalar hızla sürüyor.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşımı iyileştirme projeleriyle Çorum'a modern kavşaklar ve yeni alternatif yollar kazandıran Çorum Belediyesi, ulaşılabilir şehir projeleri kapsamında çalışmalara devam ediyor.

Yapımı büyük oranda tamamlanan yeni diş hastanesi yanında bulunan Mimar Sinan 9. Cadde’de hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Ulaşılabilir şehir vizyonumuz doğrultusunda aşkla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

‘EN ÇOK DUA ALDIĞIMIZ İŞLERDEN BİRİ OLACAK’

1400 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yol tamamlandığında bölgeye ulaşımı önemli oranda rahatlatacak. Yaklaşık maliyeti 20 milyon TL olan yolda altyapı ve üst yapı çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bilindiği üzere ulaşılabilir şehir vizyonumuz seçim vaatlerimizin en önemli kısmını oluşturuyordu. Bu vizyonumuz doğrultusunda hemşehrilerimiz daha ulaşılabilir bir şehirde yaşasınlar diye şehrimizin birçok noktasında yeni alternatif yollar açmaya devam ediyoruz. Burası da bu kapsamda bizim en önemli projelerimizden ve en çok dua aldığımız işlerden bir tanesi olacak. Bu yoldan yeni Diş Hastanesine bir bağlantı yolu vererek ulaşımı kolaylaştırmış olacağız. Kale Mahallesi, Gülabibey Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi aksından hastaneler bölgesine gelmek isteyen hemşehrilerimiz sanayi sitesinin Mimar Sinan kısmından girdikleri zaman rahatlıkla her yere ulaşmış olacak." dedi.

‘MUAZZAM BİR ESER’

Çalışmaları bir ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını açıklayan Başkan Aşgın, "Bu süre sonunda da refüj ve peyzaj çalışmasına başlayacağız. Çalışmalar tamamlandığında hakikaten 'Adamlar Yapmışlar' denilebilecek muazzam bir eser ortaya çıkacak. Yol çalışmasıyla da kalmayacağız. Diş Hastanesi önüne bir de açık otopark alanı oluşturacağız. Şehrimizdeki her türlü sorunu sümen altı yapmadan üzerine üzerine giderek, tüm maliyetleri göze alarak yapmaya devam edeceğiz."dedi. (Haber Merkezi)