2. Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren üç takımdan iki takım Dodurga Belediye Beyliğispor ile Sungurlu Belediyespor arasındaki maçı İsmail Sırma yönetecek.

İl Hakem Kurulu bugün ve yarın oynanacak amatör küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 15 LİGİ: Kargıgücüspor- Maviay Gençlikspor: Mertcan Öğreten, Fırat Eren Dibek, Ahmet Mücahit Kaçmaz. Hattuşa Gençlik-İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Serhat Emin Arduç, Muhammed Fatih Karagöz. İl Özel İdarespor- Osmancık Belediyespor: Mevlüt Dişçeken, Özkan Dağ, Hasan Berk Soytemiz. Gençlerbirliği- HE Kültürspor: Emre Çelikcan, Mücahit Coşkun, Meriç Devran Demiral. Osmancık Kandiberspor-Çorumspor: Ömür Soytemiz, Zehra İşeri, Olcay Çetin. Sungurlu Belediyespor- Vefaspor: Lütfican Arduç, Sultan Sol,. Erdem Okumuş.

U 16 FİNAL GRUBU: Çorumspor- Çorum Anadolu FK: Ömür Soytemiz, Elvan Mert Armutcu, Yiğit Eymen Asiltürk. Vefa Gençlikspor- Mimar Sinanspor: Ramazan Boyraz, Yunus Emre Günaydın, Recep Talha Aslaner.

2. AMATÖR KÜME: Dodurga Belediye Beyliğispor-Sungurlu Belediyespor: İsmail Sırma, Erdal Uncuer, Ebubekir Kılcı. Düvenci Belediyespor-Oğuzlar Belediyespor: Atahan Demir, Merve Esen, Yunus Emre Tok. Bayat Belediyespor- Buharaspor: İlhan Aycan, Mertcan Öğreten, Edanur Dölkeleş. Mecitözü Gençlerbirliği-Kargıserispor: Ramazan Boyraz. Mevlüt Dişçeken, Bahar Çakıcı