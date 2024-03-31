Çorum'un Dodurga ilçesinde belediye başkanlığını MHP'nin adayı İsmail Çetinkaya kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, İsmail Çetinkaya 810 oy alırken, AK Parti'nin adayı Mustafa Aydın 665 oy aldı.
İSMAİL ÇETİNKAYA KİMDİR?
İsmail Çetinkaya, 1965 yılında Çorum’un Dodurga ilçesinde doğdu.
İlk orta ve lise öğrenimini Dodurgada tamamlayan Çetinkaya, 1987 yılında Türkiye Kömür İşletmelerinde şoför olarak çalışmaya başladı.
2013 yılında emekli olduktan sonra siyasete atılan Çetinkaya, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde MHP'den Dodurga belediye başkan adayı olarak gösterildi.Çetinkaya, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Editör: Yüksel Basar