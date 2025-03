Çorum Doğa Platinum Team ulusal finallerde Çorum'u temsil edecek.

Çorum Doğa Platinum Team, 2 Mart Pazar günü Ordu Üniversitesi’nde düzenlenen, ortaokul ile lise takımlarının birlikte yarıştığı FIRST LEGO League Challenge Karadeniz Bölge Turnuvası’ndan başarılarla döndü.

Takım, turnuvanın Özdeğerler Kupası’nı kazanarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca 30 ortaokul ve lise takımı arasında ilk 5’e girerek ulusal finallere katılmaya hak kazanan tek ortaokul takımı olan Çorum Doğa Platinum Team İzmir’de yapılacak olan ulusal finallerde Çorum’u temsil edecek.

FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE NEDİR?

FIRST LEGO League Challenge, FIRST Vakfı ve LEGO firmasının ortak çalışmasından doğmuş, uluslararası, kar amacı gütmeyen bir programdır. Gençler ve çocuklar 4-10 kişi arası takımlar kurarak her yıl dünyanın gündemine ait farklı bir tema üzerinde araştırma yapıp, çözüm üretiyorlar.

Bilim Kahramanları Derneği; özgüven sahibi, sorgulayan, takım halinde toplumsal sorunlara çözümler üretebilen bir gençlik yetişmesi niyetiyle dünyada 98 ülkede uygulanan FIRST LEGO League Challenge programını Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla 2004 yılından beri Türkiye uyguluyor.