Okullu Yıldız Erkekler Badminton il birinciliğinde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu şampiyon oldu.

Beş okuldan 25 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği maçları Tevfik Kış Spor Salonunda yapıldı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Eren Murat Güngör yönetiminde Musab Şerbetci, Mustafa Buldu, Engin Makineci, Furkan Altıdelik, Haşim Kağan Töremiş’den oluşan kadrosu ile dört maçınıda kazanarak il birincisi oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu Mustafa Kaan Karadeniz, Eyman Çınar, Ahmet Selim Turpoğlu, ve Ahmet İrfan Savrum’dan oluşan kadrosu ile üç galibiyet bir mağlubiyet alarak ikincilik kupasının sahibi olurken, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Egemen Etili, Toprak Baş, İsmail Feday Mercan, Cemalettin Demirel ve Uğur Alemdar Dursun’lu kadrosi ile üçüncülük kupasını Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Ömer Bedirhan Koca, Beytullah Keleş, Abdussamet İnce, Talha Koç ve Recep Yakup Memiş’li kadrosu ile dördüncülük ödüllerinin sahibi oldular. TED Çorum Koleji Özel Ortaokulu Ahmet Abrek Özcan, Ege Madak, Ufuk Burhan ve Kaan Bolat’lı kadrosu ile il birinciliğini beşinci olarak tamamladı.

Şampiyon olan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ile ikinci olan Cumhuriyet Ortaokulu 18-20 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapılacak bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecek.