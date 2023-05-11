Çorum Doğa Koleji lise öğrencisi Nisa Naz Sarı, İzmir’de gerçekleştirilen Okul Sporları Atletizm Genç Kızlar B Kategorisi 800 Metre Final Yarışı’nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

2022-2023 Okul Sporları Atletizm Yarışmaları’nda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan yolda Çorum birincisi olarak bölge finallerine kalan Nisa Naz Sarı, Samsun’da yapılan atletizm B gurubu 800 metre müsabakalarında da birinciliği elde etti ve Türkiye finali baraj derecesini geçerek İzmir’deki final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.

3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen finaller büyük bir heyecana sahne oldu. Üstün performans gösteren Nisa Naz Sarı, rakiplerini son 150 metrede geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Çorum Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada, “Spora gönül vermiş öğrencilerimizi burs imkanları ile destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğimizi belirterek öğrencimiz Nisa Naz Sarı’yı kutluyor, bu başarıda emeği geçen antrenör ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz.” denildi. (Haber Merkezi)