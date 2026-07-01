Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü ve Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğiyle, İşgücü Uyum Programı kapsamında 7 kişi alınacak.
Katılımcılar, yaklaşık 10 ay boyunca kurum bünyesindeki alanlarda temizlik, bakım ve onarım işlerinde görev alacak.
13 Temmuz'da başlayacak program 7 Mayıs 2027 tarihine kadar sürecek.
Başvurular ise yarın başlıyor, 6 Temmuz'da sona erecek.
Çalışmaya hak kazananları belirlemek için 8 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30'da İŞKUR İl Müdürlüğü'nde kura çekimi gerçekleştirilecek.
Katılımcılar, geçerli başvurular arasından noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.
Adayların, ALO-170 iletişim hattı, İŞKUR mobil uygulaması veya İŞKUR e-Şube (www.iskur.gov.tr) internet adresi üzerinden iş arayan girişi yaparak, 20452 numaralı programa başvuru yapmaları gerekiyor.