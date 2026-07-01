Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği'nde bayrak değişimi yaşandı. İl temsilciliği görevini yürüten Emir Dağasan, görevini Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Abdullah Güdek'e devretti.

Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı olan Güdek, görevlendirme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye Kamu-Sen'in kuruluş ilkeleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

“Genel Merkezimizin 11.06.2026 tarih ve 197 sayılı kararına istinaden Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizleri bu göreve layık gören ve bu gururu yaşatan başta Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci’ye, Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız Sayın Talip Geylan’a, Türkiye Kamu-Sen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Sayın Yücel Kazancıoğlu’na ve tüm Genel Merkez yöneticilerimize saygılarımı arz ederim.

Bu zamana kadar Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği görevini yürüten Emir Dağasan Başkanıma da vermiş olduğu onurlu mücadele için teşekkür ediyorum.

Türkiye Kamu-Sen olarak kurucu değerlerimizden taviz vermeden bayrağı daha yukarıya taşımak adına onurlu mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilciliği olarak sendikamızın kuruluş ilkelerinden sapmayan, kardeşlik hukuku içerisinde birliği sağlama noktasında irade ortaya koyan, fitneye, fesada ve hasete yer vermemek için 'ben değil biz' diyen her bir dava arkadaşımızla mücadelemizi daha da hızlandırarak sürdüreceğiz.

'Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' diyerek ekmek kavgamızın önüne Türkiye sevdamızı koyan anlayışla yolumuza devam edeceğimizi bildirir, selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ederim.

Ne mutlu önce ülkem ve milletim, sonra teşkilatım ve ben diyerek irade ortaya koyanlara. Ne mutlu bu ülkeyi karşılıksız sevenlere. Ne mutlu Türküm diyen inanmış yüreklere.”