Kastamonu'da farklı ilçelerde son bir haftadır, dağıtım şirketi KarGaz tarafından, şebekelerdeki problemler sebebiyle yapılan uzun süreli doğalgaz kesintileri vatandaşları soğukta bıraktı. Bazı vatandaşlar çözümü tekrar soba kurmakta bulurken, bazı vatandaşlar da elektrikli ısıtıcılarla evini ısıtmaya çalıştı.

Kastamonu'nun İnebolu, Hanönü, Daday, İhsangazi, Pınarbaşı, Abana, Araç ve Cide ilçelerinde son bir haftadır Çorum Elektrik ve Doğal Gaz şirketi bünyesindeki KarGaz doğalgaz dağıtım şirketi tarafından, şebekelerde problem olduğu belirtilerek yapılan uzun süreli doğalgaz kesinleri vatandaşları mağdur ediyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçelerde yapılan doğalgaz kesintisi sebebiyle vatandaşlar soğukta kaldı.

Firma tarafından gönderilen mesaj sonrası yapılan kesintilerin ardından bazı vatandaşlar evlerine tekrar soba kurarken, bazı vatandaşlar ise elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalıştı.

İnebolu ilçesinde de dün saat 22.00 sıralarında KarGaz firmasından vatandaşlara gönderilen mesajla, şebekedeki problem sebebiyle, Abdurrahman Paşa Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi, Altıkulaç Caddesi, Aras Sokak/Cebeci Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Dere Sokak, DR. Atilla Gürsoy Caddesi, Galip Deniz Caddesi, Gümrük Sokak, Hacı Mehmet Aydın Sokak, Hacı Ziya Efendi Sokak, Hürkuş Sokak, Hürriyet Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, İstiklal Caddesi, İtfaiye Sokak, Karagülle Sokak ve Kasım Usta Sokak'a gaz yaklaşık 16 saat gaz verilemeyeceği duyuruldu. Vatandaşlardan güvenlik için doğalgaz vanalarını kapatmalarını istedi.

İlçede yaşayan vatandaşlar, gece saatlerinde yapılan kesintinin ardından evine soba kurmaya ya da elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalıştı.

Farklı ilçelerde yaşayan vatandaşlar ise şikayet siteleri üzerinden ya da sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.



"Kızım evde, yeni doğdu, aniden kesilen doğalgaz bizi mağdur etti"

İnebolu ilçesinde yaşayan Gazeteci Muhammed Kömeçoğlu, evinde yeni doğan bebeğinin olduğunu ifade ederek, "Doğalgaz akşam saatlerinde kesildi. İnebolu'nun genelinde doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Birçok kişi, hatta ilçe merkezinde ikamet eden çoğu kişi şu anda mağdur durumda kaldı. Benim yeni çocuğum doğdu. Benim çocuğum yeni doğduğu için evimde daha fazla duramadım. Şu anda elektrikli soba ya da sığınaktaki sobayı alacağım. Sobayı kursam bile yakacak odunumuz bulunmuyor. Mecburen elektrikli soba alacağım. Ama şu anda akşam saati, iş yerleri de kapalı. Biz bu konuda büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. 2026 yılına girdik ve evimizde sağlıklı bir şekilde yaşayamıyoruz, oturamıyoruz. Kızım evde, yeni doğdu, aniden kesilen doğalgaz bizi mağdur etti. Sadece ben değil, apartmanda oturan herkes, hatta ilçede yaşayan herkes mağdur durumda. Şu anda herkes elektrikli soba ile ısınmaya çalışıyor. Biz hangi yılda yaşıyoruz ki bu mağduriyeti yaşıyoruz. Son dakika bize bilgi veriliyor. Ben evime geldiğimde, baktığımda doğalgazı kesildiğini gördüm ve kombi hata vermiş çalışmıyordu. 2026 yılında yaşıyoruz ama gerçekten şaka gibi" ifadelerini kullandı.