Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İMVAK işbirliği ile düzenlenen 2026 yılı ‘Ramazan Sohbetleri’ devam ediyor.

İMVAK Mütevelli Heyeti adına açıklama yapan E. Öğretim Görevlisi Ali Ilıca, “Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle kendi ülkelerindeki din anlayışları, gelenekleri, ramazan etkinlikleri gibi konularda sohbet edeceğiz.

Öğrencilerin duygu ve heyecanlarına tanıklık edeceğiz. Kendi ülkelerindeki insanların inanç ve günlük yaşantıları ile Çorum’u ve Çorumluları değerlendirmelerini isteyeceğiz. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimize Çorumlu hemşehrilerimizi vakfımıza davet ediyoruz.” dedi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin uluslararası öğrencilerinin konuk olacağı sohbet, 6 Mart 2026 Cuma günü (bugün) İMVAK Konferans Salonu’nda (Küçükpark İşhanı Kat 3, Gazi Cad. LC Waikiki Üstü, CHP İl Başkanlığı’nın olduğu kat)saat 21.30’da teravih namazı sonrası gerçekleştirilecek.