Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada Çorum’da hayata geçirdikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Çorum’da son 22 yılda toplam 29 milyar liralık yatırım yaparak, 137 adet tesisi hizmete aldıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Çorum’da suyumuzu başarıyla yöneterek; toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Çorumlular için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını ifade eden Mehmet Akif Balta, “Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir” şeklinde belirtti.

Çorum’a DSİ olarak 22 yılda yaptıkları yatırımlardan bahseden Mehmet Akif Balta, “Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip; son 22 yılda Çorum’da inşa ettiğimiz 26 adet sulama tesisi ile 310 bin 390 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık, 4 adet Sulama Tesisi çalışmaları devam etmektedir. İnşa edilen sulama tesisleri ile Çorumlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı” dedi.

Çorum’daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken Mehmet Akif Balta, “Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Çorumluların için, son 22 yılda, 29 milyar TL yatırım yaparak 137 adet tesis inşa ettik. Çorum’da son 22 yılda hizmete aldığımız 14 baraj, 4 gölet ve 1 adet yeraltı depolaması ile 873 milyon metreküplük m3 su depolama hacmine ulaştık” ifadelerini kullandı.

‘1 ADET BARAJ VE 3 GÖLET İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR’

Devam eden yatırımlar hakkında da bilgiler veren Mehmet Akif Balta, “Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 1 adet baraj ve 3 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz” şeklinde kaydetti.

‘8 ADET İÇMESUYU PROJESİ İNŞA ETTİK’

Mehmet Akif Balta, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Çorum’un vatandaşlarımıza memba kalitesinde içme suyu sağlamak için yeni depolama ve içmesuyu tesisleri inşa ediyoruz. Çorum İçmesuyu Projesi Gerede Sistemi ile Çorum ilimize can suyu oldu. Çorum ilimizde son 22 yılda toplamda 8 adet tesis ile 41,360 milyon m3 içmesuyu kapasitesine ulaşılmıştır.

‘TAŞKINLARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ’

Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 77 adet taşkın koruma tesisi kontrolü sağlanmıştır. 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz.”

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Çorum’da 2 adet işin tamamlanarak toplam 28 bin 667 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Mehmet Akif Balta, Çorum’da 3 adet toplulaştırma projesinin daha devam ettiğini belirterek, “Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Çorum’da son 22 yılda 5 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisin işletmeye alınarak yıllık 1,237 milyon kiloWatt saat enerji üretimi sağlandığını ifade eden Mehmet Akif Balta, “Bu tesisler sayesinde milli ekonomimize 3.216 milyon TL, enerji alanında da katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Balta, “Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya şükranlarımı sunuyorum. DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız, tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum” şeklinde belirtti.

