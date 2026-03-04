Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada Çorum’a yapılan DSİ yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği suyun ve su yapılarının önemini her geçen gün daha da artığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “İklim değişikliğinin etkisiyle suyun zamansal ve mekânsal dağılımında yaşanan belirsizlikler ve aşırılıklar suya bağlı afetlerin hem sayısında hem etkinlik alanında hem de şiddetinde artışlara sebep olmaktadır. Bu çerçevede başta depolama tesislerimiz olmak üzere inşa ederek ekonomik ve sosyal yaşama kazandırdığımız tüm su yapıları kritik bir öneme sahiptir. Özellikle kurak periyotlarda vatandaşlarımızın ve tüm sektörlerin en büyük güvencesi olan depolama tesislerimiz büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planladığımız su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmekte hem kuraklık hem de taşkın gibi ekstrem hidrolojik olaylar karşısında toplumsal ve ekonomik direnci artıran hayati altyapı tesisleri olarak öne çıkmaktadır” dedi.

DSİ tarafından son 23 yılda Çorum’da hayata geçilen yatırımlar hakkında bilgiler veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Kadim kültürümüzden gelen ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı modern tekniklerle birleştirerek; son 23 yılda Çorum’da inşa ettiğimiz 25 sulama tesisi ile toplam 31 bin 270 hektar, yani 312 bin 700 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Yıllık yaklaşık 5 milyar 231 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmış olduk. Çorumlu çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, hem ilimize hem de ülkemize önemli katkılar sağladı. Tarımın sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmanın güçlenmesi için Çorum’da yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Çorum’da içmesuyu yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Mehmet Akif Balta, “Çorum’da son 23 yılda hayata geçirdiğimiz 9 adet içmesuyu tesisi ile ilimize yıllık 44,1 milyon metreküp içmesuyu temin kapasitesi kazandırdık. Bu yatırımlar sayesinde hem şehir merkezimizin hem de yerleşim yerlerimizin içmesuyu ihtiyacını güvence altına aldık. Vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve kesintisiz içmesuyuna erişimi bizim için önceliklidir. Çorum’un bugünkü ve gelecekteki su ihtiyacını karşılamak için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum’un toprak yapısı ve iklim şartlarının üretim için büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Mehmet Akif Balta, “Coğrafi ve iklimsel özelliklerini büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Çorumlular için, son 23 yılda 46 milyar 189 milyon TL yatırım yaparak 140 adet tesis inşa ettik. Çorum’da hizmete aldığımız 15 baraj, 4 gölet ve 1 yeraltı depolaması ile toplam 921,09 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Bu yatırımlar sayesinde ilimizin su kaynaklarını güvence altına alıyor, tarımsal üretimi destekliyor ve Çorum’un geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlıyoruz” dedi.

Vatandaşların can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele kapsamında Çorum’da son 23 yılda 79 adet taşkın kontrol tesisinin tamamlandığını ve bu tesisler sayesinde il merkezi başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yeri ile tarım arazisi taşkın riskine karşı güvence altına alındığını dile getiren Balta, “Değişen iklim koşullarıyla birlikte ani ve şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlar, her geçen gün daha büyük risk oluşturmaktadır. Çorum’da hayata geçirdiğimiz taşkın kontrol tesisleriyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına alıyoruz. İlimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için yeni projeler üretmeye ve yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum’da arazi toplulaştırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Balta, “Çorum’da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında tamamlanan 2 adet proje ile 32 bin 717 hektar alanda tescili yapılmıştır. devam eden 3 adet projede ise kısmi olarak 3 bin 890 hektar alanda çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece ilimiz genelinde toplam 32 bin 557 hektar, yani yaklaşık 325 bin 570 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde tarım arazileri daha verimli, daha ulaşılabilir ve daha ekonomik hale gelmiştir. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan Çorumlu çiftçilerimizin memnuniyetini yakından takip ediyoruz. Sahadan aldığımız olumlu geri dönüşler doğrultusunda, Çorum’da yeni projeler üretmeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tarım arazileri daha verimli, daha ulaşılabilir ve daha ekonomik hale gelmiştir. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan Çorumlu çiftçilerimizin memnuniyetini yakından takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ön yargıyla yaklaşan çiftçilerimiz, uygulamaların sahadaki faydasını gördükçe teşekkürlerini iletiyor. Sahadan aldığımız bu olumlu geri dönüşler doğrultusunda, Çorum’da yeni projeler üretmeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

Çorum’da suyun gücünü enerjiye dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Balta, şu değerlendirmede bulundu:

“Çorum’da son 23 yılda işletmeye aldığımız 5 adet Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) ile toplam 370 MW kurulu güce ulaştık ve yıllık ortalama 1 milyar 237 milyon kWh enerji üretim potansiyeli sağladık. Bu tesisler sayesinde hem yenilenebilir enerji üretimine önemli katkı sunuyor hem de ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendiriyoruz. Suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek, Çorum’un ve ülkemizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz. Suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet etmeye devam ediyor, Çorum’nun potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek için planlama ve projelendirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

DSİ Genel Müdürlüğü olarak Çorum’da 2025 yılında toplam maliyeti 1 milyar 385 milyon TL olan 7 adet tesisi tamamladıklarının altını çizen Balta, 2025 yılı içerisinde Çorum’da 1 baraj, 3 sulama tesisi, 1 içmesuyu tesisi ve 2 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 7 adet su yapısının tamamlanarak milletin istifadesine sunulduğunu ifade etti.

‘ÇORUM’DA 15 PROJEMİZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR’

Çorum’da devam eden DSİ yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan DSİ Balta, il genelinde yürütülen projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Çorum’da toplam 14 adet işin yapım sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Balta, açıklamasında, 5 adet gölet, 3 adet taşkın koruma tesisi, 3 adet toplulaştırma, 2 adet içmesuyu tesisi, 1 adet sulama tesisi olmak üzere, Çorum’da suyun her alanına dokunan yatırımların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Çorum’un su kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, tarımsal üretimi desteklemek ve şehirlerin altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımlara kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Balta, devam eden projelerin tamamlandığında, Çorum’un su yönetiminde çok daha güçlü bir altyapıya kavuşacağını söyledi.

Balta, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Biz DSİ olarak suyla alakalı tüm alanlarda su vatandır anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyor, suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark görmüyoruz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum.”

