Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeline yönelik yeni destekleme modelleri ve hayvancılık desteklemelerinde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan güncel destekleme kriterleri, yeni destekleme yöntemleri, başvuru süreçlerindeki yenilikler, saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve birlik personelinin yetiştiricilere sahada vereceği teknik danışmanlık hizmetlerinin güncel mevzuata uygun şekilde yürütülmesi konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında, üretici odaklı hizmet anlayışı, uygulamada doğruluk, şeffaflık ve güncellik ilkeleri çerçevesinde personelin sahada daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, toplantının önemine dikkat çekerek, “Hayvancılık sektöründe değişen destekleme modellerini yakından takip etmek ve bu bilgileri üreticilerimize doğru şekilde aktarmak büyük önem taşıyor. Birlik olarak, personelimizin bu konuda yetkinliğini artırmak için düzenlediğimiz eğitimlerle sahada daha güçlü bir danışmanlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.