Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Duduoğlu Çelik Döküm, Hıdırellez Günü nedeniyle İskilip Dolması ikram etti.
Duduoğlu Çelik Döküm tarafından geleneksel hale getirilen Hıdırellez etkinliğinin 17’incisi gerçekleştirildi.
Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın, Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, çok sayıda sanayici işadamları katıldı.
Hıdırellez etkinliğinde protokol üyelerine ve davetlilere İskilip Dolması ikram edildi.
İşadamı Mustafa Duduoğlu, 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Hıdırellez Yemeği’ni 17 yıldır organize ettiklerini belirterek, geleneğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyledi.