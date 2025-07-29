Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", Pazartesi günü itibariyle satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu olarak kullanılmaya başlandı.

Uygulama sayesinde, market, kasap, manav gibi gıda satış yerleri ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde tüketiciler gıda işletmelerinin denetim geçmişine kolayca ulaşabiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekipleri de bu kapsamda Çorum’daki gıda işletmelerine yönelik karekod uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Tüketiciye şeffaf ve güvenli gıda sunulması amacıyla başlatılan bu uygulama kapsamında, işletmelerin mevzuata uygun şekilde karekod kullanmaları gerekmekte olduğu belirtildi.