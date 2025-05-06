Akıllanır her insan bir gün / Ama geç olmuştur o gün / Ömründe bir olur, iki olur / Aklında temeli bu olur / Zihninde bulunsun evlat / Belki sana da lazım olur / Çünkü vefasız bu âlem / Etrafında çok bulunur

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Çocuk ana rahmine düşer, anneyi kusturur / Bir ömür boyu karşılıksız koşturur / Beklemez ondan dünya adına bir şey / Lakin beklenir son dem de tebessümle her şey / Rabbim, sağlık sıhhat afiyet versin / Fiili, kalbi duaları esirgemesin / Âmin âmin desin her bir evlat / Annesi varsa, dua istesin muhakkak / Umulur ki, o dualar ret olunmaz / Ama anneler gidince, dua kapısı açılmaz

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Dokunmuşsa mazide kelimeler, birer birer / Çözülmez olmuştur artık basit bilmeceler / Ne maziyi toptan silebilirsin / Ne de atiyi doğru görebilirsin

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Çekinme söyle ama sakin ol / Çünkü sinirle vücut bulur kavgalar / Lakin kazanır hep sakin olanlar / Kazanmaktan güzel daha ne var

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Ne desem bilmem ki daha ne desem / Yazdığım hicivler bana dokunur / Sen bile bile göremezsen / Görüyor aslında herkes her şeyi ulu orta / Lakin işine gelmiyor, mahcubiyet duymayınca / Dilerim alır cümle âlem hissesini zamanında, bir bir / Sonra kendisine çeki düzen verip de silkelenir / Afetlerde kanamasın diye kimsenin burnu / Kırk yıldır yazıp anlatıyorum ben bunu / Anlayın, anlayın artık yeter ne olu / Çocuklar oynasın ama hiç ölmesin / Analar babalar ağlamasın

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Her günümüz isyan, her günümüz günah / Yapılan tövbeler hep yarım yamalak / Tekrar başa dönüyoruz bozarak / Sen bozdurma Yarab, nefse uyarak

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Vatan, Millet, Sakarya / Eyvallah! Özde varsa / Ya hak, hukuk adalet / Ona da eyvallah! / Ediliyorsa tam riayet / Yoksa söylemden mi, ibaret / Be Rıfkı!

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Allah, yürü kulum der 'yürür' insan / Ağrılar, oturma yürü der 'yürür' insan / Arada dünyalar kadar fark var / Bunu da bilir insan / Yürü şimdi, hangisine uyuyorsan

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Şiirler yazar şiirler söylersin / Gelmez ise bir milim + - tepki / Şair daha neylesin, nasıl sağlasın etki

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Vakti zamanı gelince söylenmişse bir laf / Esas ayıp olan karşı tarafa ulaştırmak laf / Hele birde oluşmuş ise bunda alışkanlık / İnan hiç fayda vermez son pişmanlık

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Fotoğrafçı sakın yakından çekme / Beni hep uzaktan çek / Ne çektimse yakından çektim, gerçek

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Bastığın topraklar çamur olur / İsmin gibi cismin de kaybolur / Bir gün senin de silinir izlerin / Yerine belki daha iyileri bulunur

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Hayat erkenden alır senden alacağını / Sonra da verir bir miktar ama kullanamayacağını

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Olman gereken zamanda / Hiç olmadıysan yanında / Telafisi yoktur sonrasında / Çünkü her şey zamanında

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Ne zaman Gülhane Parkı'na gelsem / Aklımdan hep sen geçersin / Oturup bankta iki bardak çay içsem / Şekerden önce çaya sen düşersin /

Ey yar, şimdi hangi ellerdesin?

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