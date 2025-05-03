40 yılda ne amirler ne memurlar gördük / Kimini hayra kimini de şerre gömdük / Zamanı gelince yeşerir ikisi de elbet / Kimi hayır ile kimi şer ile muhabbet

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Ben yaptım da yanıma kar kaldı sanma / Çıkar elbet bir gün karşına, aldanma / Olmasaydı ilahi adalet, ne olurdu halimiz? / Bu da bizler için, en kıymetli şükrümüz / Rabbim, hamdüsenalar olsun verdiğin nimetlere / Ne mutlu hak hukuk adalet üzere hareket edebilenlere

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İsterim, benden sana kalsın bir hatıra / Sende dersin, dök o zaman satırlara / Hangi satırı karalasam ulaşır ki sana / Bir umut, son kitabı oku baştan sona / Hatıra…….....…...Hatıra…………..Hatıra

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Ey can! Nice yükler taşıdı bu beden / Birde seni taşımışım çok mu, bir tanem

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Memur memurlarla, şef şeflerle, amir amirlerle / Ya uzmanlar, onların emsali yok, onlarda kendi haliyle

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Kalmadı artık geleceğe dair ümidim / İsraf böyle diz boyu olduktan sonra / Hiç eksik olmaz pirincin taşı / Rengi beyaz kaldıktan sonra

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Öyle geçer ki zaman / Bakarsın anılar oluşur / Daha hayatı yaşamadan

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Zamanla yaş erdikçe kemale / Tükenir yavaş yavaş nevale / Belki arkandan ağlar Cevale / İçine duygusallık çöker de

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Hani bir olacaktı, diri olacaktı / Oturup iki lafın beli kırılacaktı / Bak geçti işte koca bir bayram / Oturup baş başa konuşamadan

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Sanma ki dolu dolu geçti Ramazan / Sofralar, şandan şöhretten ibaret / Masraflar ödendi ise beytülmalden / Acaba Yaradan verir mi ki kıymet / Ya sofraya oturmadıysa fakir fukara / İşte bu manzara, topyekün felaket / Ey rabbim, sen yine iyiye tebdil et

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Mübarek bir kandil daha geçti / Bir daha erişir miyiz bilmem / Tövbe ettik camide resen / Günahtan arınır mıyız bilmem

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Ölmek kaderde var, boynumuz kıldan ince / Lakin üzülür insan, öldükten sonra ölünce / Ölmeden önce bir eser bırak maharetince / Kitap olur, çeşme olur, yol olur, ağaç olur / En kolayı da masum bir gönülde yer olur

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Bak dostum yaş ererken kemale / Yavaş yavaş tükenir nevale / Dersin, nasıl düştüm bu hale / Lakin bulamazsın bir cevap

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Kendine iyi bak sen bize lazımsın / Ben lazımsan sende baş tacımsın

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Hatıralar bırakmak için yarınlara / İhtiyaç vardır gece gündüz çalışacaklara

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Gövdeye düşerse kurt / Sönmeye başlarsa umut / İstediğin kadar da tut / Dallarda kırılır bir gün

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Miras bırakmak için mirası / Kavga yapmaya gerek var mı? / Adaletli paylaşım hak iken / Dalavereli, İslam'a hiç sığar mı?

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Bilgi olsun, beceri olsun lakin eksik olmasın hak korkusu / Eksik olursa eğer, bir gün mutlak çıkar ortaya kokusu

Rabbim hatalardan korusun, cümle evladı iyalimizi / Son dem göstermesin bizlere mahcubiyetimizi

Gönülden amin amin amin desin bunu okuyan herkes / Kınamasın sakın kimse yol bitmediyse adaydır herkes