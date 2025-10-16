Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezinde yatan hastalar ve yakınlarına moral vermek, palyatif bakım hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Palyatif Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve hastane yönetiminin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hasta ziyareti yapıldı, refakatçilerle görüşülerek talep ve görüşleri dinlendi.

Ziyaretin ardından, merkezde kalan hasta ve refakatçiler için ney dinletisi eşliğinde kokteyl programı düzenlendi.

Program sonunda Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Palyatif Bakım Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarına emek ve özverilerinden dolayı teşekkür ederek teşekkür belgesi takdim etti. Ayrıca etkinlikte ney dinletisini gerçekleştiren sanatçılara da teşekkür belgeleri verildi.

Palyatif Bakım Merkezi; onkoloji, kronik nörolojik hastalıklar, travmalar, kas-sinir sistemi hastalıkları, spinal kord yaralanmaları ve malnütrisyon gibi nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan hastalara multidisipliner bir yaklaşımla hizmet sunuyor.

Hekim, hemşire, diyetisyen, nütrisyon hemşiresi, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, manevi destek uzmanı ve klinik destek personelinden oluşan ekip, hasta yakınlarını da sürece aktif olarak dahil ederek bütüncül bir bakım hizmeti sağlıyor.

